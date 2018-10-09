Осужденного в Крыму Панова этапировали в Москву – брат

Осужденного оккупационными властями Крыма по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова этапировали из СИЗО Симферополя в Москву.

Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец.

"Скорее всего в Лефортово. Сейчас он временно находится в Краснодаре", - написал он.

Брат пояснил, что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, где российская прокуратура будет требовать увеличения срока заключения для Панова до 10,5 лет.

Напомним, что подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.