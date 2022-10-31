Предательницу, готовившую проникновение российской ДРГ в Николаев, приговорили к 15 годам заключения — СБУ 31 октября, 17:21 В СБУ заявили, что злоумышленница была задержана в ходе спецоперации (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам СБУ к 15 годам заключения приговорена агентка спецслужб страны-агрессора РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев.

В СБУ заявили, что злоумышленница была задержана в ходе спецоперации украинской контрразведки в мае этого года. Тем самым СБУ сорвала вражеские планы по подрывной деятельности в прифронтовых районах юга Украины.

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По информации ведомства, для выполнения задания агрессора злоумышленница наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в том числе блокпостами и укрепрайонами города.

«Таким образом она готовила маршруты для скрытого „прорыва“ российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию региона», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

В СБУ добавили, что злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны использовать как свою конспиративную базу для планирования и подготовки дальнейших диверсий.

«Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на собственное имя, а деньги на это получила от своих российских «кураторов», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали транзакцию в размере 50 тысяч гривен, которые она получила от агрессора на собственную банковскую карточку.

Кроме того, установлено «связного» предательницы. Им оказался ее знакомый, который находится во временно оккупированном Херсоне.

Именно через него спецслужбы России вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество.

Во время обысков по месту жительства российского агента обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.