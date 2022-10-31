Предательницу, готовившую проникновение российской ДРГ в Николаев, приговорили к 15 годам заключения — СБУ

31 октября, 17:21
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В СБУ заявили, что злоумышленница была задержана в ходе спецоперации (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ заявили, что злоумышленница была задержана в ходе спецоперации (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам СБУ к 15 годам заключения приговорена агентка спецслужб страны-агрессора РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев.

В СБУ заявили, что злоумышленница была задержана в ходе спецоперации украинской контрразведки в мае этого года. Тем самым СБУ сорвала вражеские планы по подрывной деятельности в прифронтовых районах юга Украины.

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По информации ведомства, для выполнения задания агрессора злоумышленница наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в том числе блокпостами и укрепрайонами города.

«Таким образом она готовила маршруты для скрытого прорыва“ российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию региона», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

В СБУ добавили, что злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны использовать как свою конспиративную базу для планирования и подготовки дальнейших диверсий.

«Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на собственное имя, а деньги на это получила от своих российских «кураторов», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали транзакцию в размере 50 тысяч гривен, которые она получила от агрессора на собственную банковскую карточку.

Кроме того, установлено «связного» предательницы. Им оказался ее знакомый, который находится во временно оккупированном Херсоне.

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Именно через него спецслужбы России вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество.

Во время обысков по месту жительства российского агента обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

https://www.youtube.com/watch?v=7UYryXKY9HA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Николаев Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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