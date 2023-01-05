Оккупанты устраивают провокации в районе островов возле Херсона 5 января, 15:20 Украинские военные быстро реагируют на действия оккупантов (Фото:khersondaily.com)

Диверсанты оккупационных войск РФ пытаются устраивать провокации в районе островов возле Херсона.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«Отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки движений в акватории Днепра, вблизи островов или на самих островах возле Херсона. С целью предпринять какие-то попытки проверки на прочность наших защитников, а также ведение определенных наблюдений», — отметил он.

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По его словам, украинские военные быстро реагируют на действия оккупантов.

2 января нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале опубликовал видео установки флага Украины на острове Большой Потемкинский.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя это видео, заявила, что говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано.

Евгений Ерин в свою очередь сообщал, что острова возле Херсона сейчас находятся в «серой зоне», а контроль над ними будет возможен после того, как защитники Украины будут контролировать оба берега Днепра.

