Оккупанты устраивают провокации в районе островов возле Херсона
Украинские военные быстро реагируют на действия оккупантов (Фото:khersondaily.com)
Диверсанты оккупационных войск РФ пытаются устраивать провокации в районе островов возле Херсона.
Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
«Отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки движений в акватории Днепра, вблизи островов или на самих островах возле Херсона. С целью предпринять какие-то попытки проверки на прочность наших защитников, а также ведение определенных наблюдений», — отметил он.
По его словам, украинские военные быстро реагируют на действия оккупантов.
2 января нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале опубликовал видео установки флага Украины на острове Большой Потемкинский.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя это видео, заявила, что говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано.
Евгений Ерин в свою очередь сообщал, что острова возле Херсона сейчас находятся в «серой зоне», а контроль над ними будет возможен после того, как защитники Украины будут контролировать оба берега Днепра.