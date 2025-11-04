Подняли флаг Украины. Бойцы ГУР взяли под контроль острова на территории бывшего Каховского водохранилища — видео

4 ноября, 13:54
Бойцы ГУР подняли на территорией островов украинский флаг (Фото: Скриншот из видео Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Спецназовцы Главного управления разведки взяли под контроль острова в «серой зоне» на территории бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 4 ноября.

Успешную разведывательно-диверсионную операцию осуществили бойцы подразделения Братство, входящего в состав Спецподразделения Тимура.

В рамках операции в районе участка Большие Кучугуры, расположенного в семи километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

Бойцы Братства подняли на территории островов украинский флаг и взяли территорию под контроль, добавили в ГУР.

