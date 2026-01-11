Уникальные кадры. Пограничники показали видео с острова Змеиный

Кадр видео с острова Змеиный, опубликованного Госпогранслужбой 11 января 2026 года (Фото: Кадр видео Державна прикордонна служба України via Facebook)

«Уникальные кадры от пограничников: как выглядит зимний остров Змеиный прямо сейчас!» — отмечается в комментарии к видео.

Освобождение острова Змеиный

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом 2022 года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

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В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

20 сентября 2024 года в Госпогранслужбе опубликовали кадры с острова Змеиный и отметили, что Силы обороны не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага.

На опубликованных кадрах, в частности, можно заметить, что остров усеян сожженной техникой оккупантов и обломками снарядов.