С десантом на борту. Украинские военные показали видео уничтожения российского вертолета на Змеином 8 мая, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили вражеский вертолет возле острова Змеиный (Фото:Скриншот видео ОК Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг обнародовало очередное видео атаки ВСУ на российские позиции на Змеином — на этот раз уничтожен вражеский вертолет, приземлившийся на острове.



Война России против Украины — главные события 8 мая

В Госпогранслужбе заявили, что вертолет совершал посадку с десантом на борту.



«Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха», — говорится в сообщении ОК Юг в Facebook.

Видео дня

Накануне там сообщили, что возле острова Змеиный Байрактар уничтожили десантный катер Серна из ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского экипажа и десанта.

Ранее в ОК Юг сообщал, что 26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два русских катера типа Раптор.

Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта https://www.youtube.com/watch?v=VOzfJoC_H2E

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