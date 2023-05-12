Россияне совершили огромную ошибку на острове Змеиный — Залужный 12 мая, 22:47 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос о стратегическом значении острова Змеиный для защитников Украины.

В архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Рік, которое транслировали в эфире канала 1+1 Украина, генерал подчеркнул, что остров — территория Украины, поэтому его должны были освободить в любом случае. Он также сказал, что сейчас остров не имеет стратегического значения как узел обороны.



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«Россияне сделали очень огромную ошибку, когда позатягивали туда людей, пушки, ракеты и думали, что там будет существовать военный гарнизон. Известно, сколько он просуществовал», — отметил Залужный.

Он также рассказал, что средства ПВО, которые российские оккупанты установили на Змеином, «достаточно серьезно перекрывали» территорию Украины, что осложняло работу авиации, поэтому выбить врага оттуда было крайне важной задачей.

30 июня 2022 года в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».



22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна.

