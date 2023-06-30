В СБУ раскрыли подробности операции по освобождению острова Змеиный 30 июня, 19:36 Бои защитников Украины за остров Змеиный (Фото:скриншот видео / RAMINA / YouTube)

В Службе безопасности Украины рассказали об операции по освобождению острова Змеиный год назад.

Пресс-служба СБУ опубликовала фрагменты фильма журналистки Рамины Эсхакзай о деоккупации Змеиного. Руководитель Центра спецопераций А СБУ Евгений Хмара отметил, что освобождение Змеиного — знаковая победа над врагом как в военном, так и в экономическом и психологическом планах.



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Он рассказал, что операцию готовили тщательно — собирали информацию, отрабатывали детали на макете острова, проводили индивидуальные и групповые тренировки.



Защитник с позывным Кот, глава группы спецназначенцев СБУ, которые освобождали Змеиный, рассказал, что каждый боец понимал свою задачу, которая была «расписана поминутно».

«На Змеиный несколько наших боевых групп доставили вертолетами. Они вылетели из аэродрома на материковой части и шли на сверхмалой высоте. Первая попытка высадки не удалась. Враг поднял свою авиацию и не дал нам высадиться. Высадку на Змеиный мы провели после повторного огневого поражения», — вспомнил боец ЦСО А спецслужбы.

Кот добавил, что спецназначенцы вступили в активную перестрелку с врагом, который тут же начал плотный обстрел, и шли фактически по минному полю. Оккупанты пытались включить систему подрыва минных заграждений, но украинские бойцы обезвредили подрывников. В ходе операции погибли два спецназначенца, им посмертно присвоили звание Героев Украины.

«Это пример чрезвычайной самоотверженности украинских военных, готовых выполнить задачи любой сложности ради победы. Даже ценой своей жизни. Мы должны ценить те усилия, которые приложили ребята. Должны помнить имена наших павших Героев», — сказал Евгений Хмара.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в соцсетях поблагодарил всех, кто защищает Украину, и опубликовал короткое видео, посвященное освобождению Змеиного.

30 июня 2022 года в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов Сил обороны по острову Змеиный российские оккупанты поспешно эвакуировали оттуда остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна.