Трое защитников Змеиного вернутся на службу после реабилитации 25 декабря, 16:19 Освобожденные из плена украинские пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Защитники острова Змеиный, освобожденные из плена российских оккупантов, вернутся на службу в ближайшее время.

Госпогранслужба Украины в воскресенье, 25 декабря, сообщила в Facebook, что пограничники Измаильского отряда вместе с родными героев и местными жителями встретили трех побратимов, которые девять месяцев пробыли в российском плену. Их освободили в рамках обмена 24 ноября вместе с еще тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда.



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"…Они прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь. Уже в ближайшее время ребята вернутся на службу", — рассказали в ГПСУ.

24 ноября из российского плена освободили 50 защитников Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что семь из них — с острова Змеиный.



22 ноября сестра одного из защитников Змеиного сказала Суспільному, что в плену остаются 49 морпехов и пограничников с острова. На момент вторжения российских оккупантов на остров там находились 80 защитников.



7 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что домой вернулись 30 военнопленных со Змеиного.

30 июня в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ по острову Змеиный российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

