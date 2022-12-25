Трое защитников Змеиного вернутся на службу после реабилитации

25 декабря, 16:19
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Освобожденные из плена украинские пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Освобожденные из плена украинские пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Защитники острова Змеиный, освобожденные из плена российских оккупантов, вернутся на службу в ближайшее время.

Госпогранслужба Украины в воскресенье, 25 декабря, сообщила в Facebook, что пограничники Измаильского отряда вместе с родными героев и местными жителями встретили трех побратимов, которые девять месяцев пробыли в российском плену. Их освободили в рамках обмена 24 ноября вместе с еще тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда.

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"…Они прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь. Уже в ближайшее время ребята вернутся на службу", — рассказали в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02xojPMwf7iLL71D3wEU2LBx8iv24PrMXph7pnqFFyUU5YTaD4Ucii9WpN3JCESykwl
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24 ноября из российского плена освободили 50 защитников Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что семь из них — с острова Змеиный.

22 ноября сестра одного из защитников Змеиного сказала Суспільному, что в плену остаются 49 морпехов и пограничников с острова. На момент вторжения российских оккупантов на остров там находились 80 защитников.

7 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что домой вернулись 30 военнопленных со Змеиного.

30 июня в ОК Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ по острову Змеиный российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обмен пленными Война России против Украины Остров Змеиный

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