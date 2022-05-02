Спутник зафиксировал перемещения российской техники на острове Змеиный — Схемы

2 мая, 20:52
Цей матеріал також доступний українською
Российские патрульные катера возле острова Змеиный, 28 апреля 2022 года (Фото:RFE/RL Graphics via Planet Labs Inc.)

Российские патрульные катера возле острова Змеиный, 28 апреля 2022 года (Фото:RFE/RL Graphics via Planet Labs Inc.)

Журналисты программы расследований Схемы опубликовали спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море, временного захваченного российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Как сообщают Схемы, на спутниковом фото от 14 марта видно, что на Змеиный прилетел российский военный вертолет Ми-8. Эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко предположил, что вертолет мог доставить вражеских разведчиков или прибыть для изъятия техники и документации украинских военных и пограничников.

Видео дня
Читайте также:
«ПВО была подавлена»: Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного
Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics
Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

С середины марта возле острова регулярно замечали большие военные корабли, в том числе крейсер Москва. После того, как украинские ракеты Нептун потопили российский флагман, возле Змеиного начали появляться только небольшие быстрые корабли, пишут Схемы. По мнению Рыженко, российские оккупанты могли перейти на использование патрульных катеров типа Раптор, опасаясь очередных украинских ракетных ударов.

Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics
Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

«Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом, но сейчас мы этого не видим. Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять, что остров может быть поражен и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но, я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию», — считает Андрей Рыженко.

На спутниковых снимках также зафиксировано перемещение техники, в основном грузовиков, которые могут перевозить ПВО и радиолокационную технику по острову.

Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics
Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

В Оперативном командовании Юг ранее сообщили, что 26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Утром 2 мая возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор.

Байракторы уничтожили два новых российских катера Raptor у острова Змеиный

https://www.youtube.com/embed/TnBCxV_7ff8
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море Спутниковые снимки Схемы Спутниковые фото Программа расследований Схемы Война России против Украины Остров Змеиный

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X