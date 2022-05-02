Спутник зафиксировал перемещения российской техники на острове Змеиный — Схемы 2 мая, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Российские патрульные катера возле острова Змеиный, 28 апреля 2022 года (Фото:RFE/RL Graphics via Planet Labs Inc.)

Журналисты программы расследований Схемы опубликовали спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море, временного захваченного российскими оккупантами.

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Как сообщают Схемы, на спутниковом фото от 14 марта видно, что на Змеиный прилетел российский военный вертолет Ми-8. Эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко предположил, что вертолет мог доставить вражеских разведчиков или прибыть для изъятия техники и документации украинских военных и пограничников.



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Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

С середины марта возле острова регулярно замечали большие военные корабли, в том числе крейсер Москва. После того, как украинские ракеты Нептун потопили российский флагман, возле Змеиного начали появляться только небольшие быстрые корабли, пишут Схемы. По мнению Рыженко, российские оккупанты могли перейти на использование патрульных катеров типа Раптор, опасаясь очередных украинских ракетных ударов.

Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

«Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом, но сейчас мы этого не видим. Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять, что остров может быть поражен и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но, я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию», — считает Андрей Рыженко.

На спутниковых снимках также зафиксировано перемещение техники, в основном грузовиков, которые могут перевозить ПВО и радиолокационную технику по острову.

Фото: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

В Оперативном командовании Юг ранее сообщили, что 26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Утром 2 мая возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор.

Байракторы уничтожили два новых российских катера Raptor у острова Змеиный https://www.youtube.com/embed/TnBCxV_7ff8

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