Оккупанты нарисовали на острове Змеиный букву Z и пригнали плавучий кран, чтобы поднять потопленный катер — Схемы
Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies (RFE/RL Graphics)
Российские оккупанты нарисовали на острове Змеиный метки в виде буквы Z. Об этом сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.
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На спутниковых фото за 12 марта на северо-восточной части острова заметны большие Z. Буквы Z и V, которые оккупанты наносят на свою технику в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, используются в российской пропаганде для поддержки войны против Украины и стали символами террора и зверств, совершаемых россиянами на украинской территории.
Также спутник зафиксировал возле острова потопленный катер типа Серна, уничтоженный беспилотником Байрактар 7 мая, а рядом с ним — плавучий кран. Возле крана находился еще один вражеский катер типа Серна. Схемы отмечают, что оккупанты могли привезти кран из оккупированного Севастополя, чтобы попытаться поднять катер.
Спутник зафиксировал и предполагаемый момент удара украинских защитников по Серне, пишут журналисты Схем.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 12 мая заявил, что Украина продолжит сражаться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно. Остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.
7 мая возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.
26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, затем — уничтожили еще два российских катера типа Раптор.
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