Оккупанты нарисовали на острове Змеиный букву Z и пригнали плавучий кран, чтобы поднять потопленный катер — Схемы 13 мая, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies (RFE/RL Graphics)

Российские оккупанты нарисовали на острове Змеиный метки в виде буквы Z. Об этом сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Война России против Украины — главные события 13 мая

На спутниковых фото за 12 марта на северо-восточной части острова заметны большие Z. Буквы Z и V, которые оккупанты наносят на свою технику в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, используются в российской пропаганде для поддержки войны против Украины и стали символами террора и зверств, совершаемых россиянами на украинской территории.



Видео дня

Инфографика: Maxar Technologies (RFE/RL Graphics)

Также спутник зафиксировал возле острова потопленный катер типа Серна, уничтоженный беспилотником Байрактар 7 мая, а рядом с ним — плавучий кран. Возле крана находился еще один вражеский катер типа Серна. Схемы отмечают, что оккупанты могли привезти кран из оккупированного Севастополя, чтобы попытаться поднять катер.

Инфографика: Maxar Technologies (RFE/RL Graphics)

Спутник зафиксировал и предполагаемый момент удара украинских защитников по Серне, пишут журналисты Схем.

Инфографика: Maxar Technologies (RFE/RL Graphics)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 12 мая заявил, что Украина продолжит сражаться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно. Остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

7 мая возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.



26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, затем — уничтожили еще два российских катера типа Раптор.



Почему россияне нагло врут о Змеином? – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/teQX_kAfXcw

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.