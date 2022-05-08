Появилось видео работы украинской авиации по российским оккупантам на Змеином 8 мая, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Украинские истребители обстреляли россиян на острове Змеиный (Фото:Скриншот с видео Ukraine Weapons Tracker)

Украинские истребители обстреляли российских захватчиков на оккупированном острове Змеиный.



Война России против Украины — главные события 7 мая

Видео работы украинской авиации опубликовал Ukraine Weapons Tracker.

«Военно-воздушные силы Украины до сих пор живы – вот два украинских Су-27, которые поражают российские объекты на знаменитом острове Змеиный в Черном море», – говорится в сообщении.

Видео дня

7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника Байрактар был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса Тор.

1 мая ОК Юг сообщил, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, а также машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами Нептун подбили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.

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