Появилось видео работы украинской авиации по российским оккупантам на Змеином

8 мая, 01:20
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Украинские истребители обстреляли россиян на острове Змеиный (Фото:Скриншот с видео Ukraine Weapons Tracker)

Украинские истребители обстреляли россиян на острове Змеиный (Фото:Скриншот с видео Ukraine Weapons Tracker)

Украинские истребители обстреляли российских захватчиков на оккупированном острове Змеиный.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Видео работы украинской авиации опубликовал Ukraine Weapons Tracker.

«Военно-воздушные силы Украины до сих пор живы – вот два украинских Су-27, которые поражают российские объекты на знаменитом острове Змеиный в Черном море», – говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027490230444035%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F7%2F7344767%2F

7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника Байрактар был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса Тор.

1 мая ОК Юг сообщил, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, а также машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами Нептун подбили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Остров Змеиный

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