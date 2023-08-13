В Госпогранслужбе показали, как военные устанавливали новый пограничный знак на острове Змеиный — видео 13 августа, 14:31 Новый пограничный знак установили на острове Змеиный, предыдущий уничтожили войска РФ во время оккупации (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Украинские пограничники показали момент установки нового пограничного знака на острове Змеиный.

Соответствующее видео опубликовали на странице Госпогранслужбы в Facebook.

На кадрах видно, как пограничники приплывают на остров и монтируют знак. На нем под названием острова есть надпись Наш.

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В ГПСУ напомнили, что военнослужащие Измаильского отряда при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины высадились на острове Змеиный, чтобы установить знак.

Предыдущий уничтожили войска РФ во врем оккупации острова.

В операции по установке нового пограничного знака принял участие и начальник ведомства Сергей Дейнеко.

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле текущего года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зернового соглашения.