Российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный — ОК Ог 13 июля, 14:58 Остров Змеиный находится под контролем Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Рано утром в четверг, 13 июля, войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook.

«На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы», — отметили там.

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В ведомстве не уточнили, привело ли это к каким-либо разрушениям.

Там добавили, что за минувшие сутки ВСУ нанесли ущерб оккупационным войскам РФ. Были ликвидированы 11 оккупантов, лодка, станция РЭБ и крупнокалиберная пушка Мста-Б противника.

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022 года после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля 2022 года операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.