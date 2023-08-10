Более 1500 гектаров. На оккупированном острове Джарылгач пожары полностью уничтожили заповедную зону 10 августа, 23:02 Остров Джарылгач до полномасштабного вторжения России (Фото:khers_on / Instagram)

На временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области огнем уничтожена вся заповедная зона природного парка на территории более 1500 гектаров.

Об этом в четверг, 10 августа, рассказала директор парка Ирина Сабашенко, сообщает Суспільне.

Директор отметила, что огнем уничтожена заповедная зона, где сконцентрирована большая часть всех степных экосистем острова. Также там самая большая популяция редких животных, которые есть на Джирилгаче, в частности копытных.



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По словам Сабашенко, некоторые растения на острове занесены в Зеленую книгу Украины и относятся к редким и исчезающим растениям.

«Это группировка формаций меч-травы болотной, ковыля днепровского, ковыля волосистого, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и другие», — подчеркнула она.

Сабашенко отметила, что на восстановление степного, лугового и солончаковых участков нужно в среднем от 4−5 до 8−12 лет. Тамариксовые заросли могут восстановиться за 15−30 лет.



«Убытки подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет», — сказала директор.

Местная жительница оккупированного левобережья Херсонщины сообщила Общественному, что пожар на острове было видно с побережья Джарылгачского залива в 10 километрах от него, а дым можно наблюдать уже несколько дней.

5 августа Украинская природоохранная группа сообщила, что на оккупированном россиянами острове Джарылгач, где располагается одноименный нацпарк, в течение пяти дней горит ценнейший степной участок.

Джарылгач, лежащий напротив Скадовска, — это самый большой остров Украины и Черного моря. Вся его территория и часть прилегающей акватории входит в Джарылгачский национальный природный парк.

С первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится под российской оккупацией.