В ОК Юг прокомментировали информацию об освобождении острова Большой Потемкинский возле Херсона 3 января, 10:22 Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано, отметили в ОК Юг (Фото:Генштаб)

Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области еще рано. Преждевременные объявления могут лишь навредить операции по освобождению территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, земля наша и это все Украина, а также это напоминание противнику о необратимости тех процессов, которые мы запланировали», — сказала она.

Видео дня

Остров Большой Потемкинский располагается между правым и левым берегами Днепра.

Накануне нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram опубликовал видео установления флага Украины на острове Большой Потемкинский.

«ВСУ освободили остров Большой Потемкинский», — подписал ролик Гончаренко.