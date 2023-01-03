В ОК Юг прокомментировали информацию об освобождении острова Большой Потемкинский возле Херсона

3 января, 10:22
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Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано, отметили в ОК Юг (Фото:Генштаб)

Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано, отметили в ОК Юг (Фото:Генштаб)

Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области еще рано. Преждевременные объявления могут лишь навредить операции по освобождению территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, земля наша и это все Украина, а также это напоминание противнику о необратимости тех процессов, которые мы запланировали», — сказала она.

Видео дня

Остров Большой Потемкинский располагается между правым и левым берегами Днепра.

https://www.youtube.com/embed/Af3kC1NebRs

Накануне нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram опубликовал видео установления флага Украины на острове Большой Потемкинский.

«ВСУ освободили остров Большой Потемкинский», — подписал ролик Гончаренко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Остров Война России против Украины

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