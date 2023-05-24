Резников и Остин обсудили подготовку к очередному Рамштайну 24 мая, 06:33 Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото:JackDetsch/Twitter)

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что главы министерств обороны Украины и США обсудили подготовку к встрече в формате Рамштайн.



Алексей Резников и Ллойд Остин договорились, что встреча в онлайн-формате должна состояться 25 мая.

«Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт», — заявил представитель Пентагона.

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Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новый Рамштайн пройдет на следующей неделе. Он отметил, что во время встречи союзники обсудят усиление украинской противовоздушной обороны.

Рамштайн — военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения поставок вооружения для украинских военных. Последнее заседание состоялось в очном формате 21 апреля.