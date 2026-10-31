Во Львове полиция доставила Остапа Стахива в ТЦК, он проходит военно-врачебную комиссию

Национальная полиция задержала львовского псевдоактивиста Остапа Стахива и доставила его в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. Об этом 31 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

По данным военкомата, Стахив находился в розыске с 6 марта 2026 года из-за нарушения правил воинского учета. 31 октября правоохранители обнаружили его и доставили в ТЦК для проведения предусмотренных законодательством процедур.

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В настоящее время мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Она должна определить степень его годности к военной службе. В ТЦК отметили, что дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с законодательством. Если Стахива признают годным к службе и у него не будет права на отсрочку или бронирование, его могут мобилизовать.

В военкомате также подчеркнули, что публичность, медийность, общественная или политическая деятельность не освобождают граждан от выполнения воинской обязанности и не предусматривают особого порядка постановки на воинский учет.

Ранее сторонник Стахива Жан Новосельцев опубликовал видео, в котором сообщил о задержании активиста на улице неизвестными в военной форме. На записи слышно, как Стахив утверждает, что не находится в розыске. После этого он садится в автомобиль, а видео обрывается.

Остап Стахив — что о нем известно

Стахив является фигурантом уголовного производства, касающегося распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничества.

По данным следствия, в январе 2024 года во время прямого эфира он распространил сведения о расположении личного состава одного из отделов ТЦК в Ровенской области. Эта информация, как утверждают правоохранители, позволяла определить местонахождение военнослужащих на местности.

Кроме того, следствие установило, что Стахив размещал в Facebook объявления о проведении платных интенсивов по журналистской и правозащитной деятельности. Участникам обещали после обучения выдать удостоверения журналистов от имени его газеты и общественной организации.

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Стоимость курсов составляла 7 тысяч гривен с человека. При этом издание на тот момент не прошло государственную регистрацию, а участники получили, по версии следствия, фиктивные журналистские удостоверения.

Стахиву объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114−2 — несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 190 — мошенничество.

2 ноября 2024 года суд заключил его под стражу без права внесения залога. Такое решение удалось принять с пятой попытки.

Впоследствии меру пресечения Стахиву продлили, однако разрешили внести залог в размере 908 тысяч гривен. Его сторонники объявили сбор средств и собрали необходимую сумму менее чем за неделю. После этого активист вышел из СИЗО.