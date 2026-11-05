Львовский псевдоактивист Стахив сбежал из учебного центра ВМС, его разыскивают

Остап Стахив , мобилизованный во Львове в конце октября, самовольно покинул учебный центр Военно-морских сил ВСУ. В настоящее время его разыскивают.

Об этом Суспільному сообщил рекрутер отдела рекрутингового штаба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александр Молодой.

По его словам, отсутствие Стахива обнаружили утром 5 ноября во время проверки личного состава. Военнослужащие пытались установить его местонахождение, однако поиски не дали результата.

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После этого в учебном центре оформили рапорт о самовольном оставлении воинской части и передали соответствующую информацию в Военную службу правопорядка.

В то же время в видео, опубликованном на Facebook-странице Жана Новосельцева, Стахив подтвердил, что покинул учебный центр. Он заявил, что не считает себя мобилизованным и направляется во Львов.

31 октября полиция задержала Стахива и доставила его в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. По данным Львовского областного ТЦК и СП, он находился в розыске с 6 марта 2026 года из-за нарушения правил воинского учета. В ТЦК заявили, что после прохождения Стахивым военно-врачебной комиссии (ВВК) будут приняты дальнейшие решения в соответствии с законодательством.

1 ноября представитель Оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский сообщил, что Остап Стахив прошел военно-врачебную комиссию и был направлен в воинскую часть для прохождения службы.

Остап Стахив — что о нем известно

Стахив является фигурантом уголовного производства, касающегося распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничества.

По данным следствия, в январе 2024 года во время прямого эфира он распространил сведения о расположении личного состава одного из отделов ТЦК в Ровенской области. Эта информация, как утверждают правоохранители, позволяла определить местонахождение военнослужащих на местности.

Кроме того, следствие установило, что Стахив размещал в Facebook объявления о проведении платных интенсивов по журналистской и правозащитной деятельности. Участникам обещали после обучения выдать удостоверения журналистов от имени его газеты и общественной организации.

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Стоимость курсов составляла 7 тысяч гривен с человека. При этом издание на тот момент не прошло государственную регистрацию, а участники получили, по версии следствия, фиктивные журналистские удостоверения.

Стахиву объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114−2 — несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 190 — мошенничество.

2 ноября 2024 года суд заключил его под стражу без права внесения залога. Такое решение удалось принять с пятой попытки.

Впоследствии меру пресечения Стахиву продлили, однако разрешили внести залог в размере 908 тысяч гривен. Его сторонники объявили сбор средств и собрали необходимую сумму менее чем за неделю. После этого Стахив вышел из СИЗО.