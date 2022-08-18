«Есть одно огромное Но». Как Украина может заставить РФ прекратить обстрелы Харькова — Жданов

18 августа, 16:33
Последствия обстрела жилого дома в Харькове, 17 августа (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрела жилого дома в Харькове, 17 августа (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал, как Украина могла бы заставить Россию прекратить обстрелы Харькова.

«Там есть одно огромное „Но“. Дело в том, что близость города к границе дает возможность россиянам обстреливать его со своей территории. Даже если мы сдвинем их к государственной границе, это может не принести ожидаемого результата. Они могут поставить дивизион [систем залпового огня ] Смерча вдоль границы, дивизион [тактических ракет ] Точка У, которая летит на 110 км. От Харькова до Белгорода – 110 км», – рассказал Жданов в интервью НВ о трудностях прекращения обстрелов Харькова.

Видео дня

Решением проблемы близости Харькова к линии фронта военный эксперт считает укрепление ПВО и установление противоракетной обороны.

Читайте также:

17 августа оккупанты массированно обстреляли Харьков (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS) «Ежедневный террор». Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, агрессор упивается кровью в прямом эфире — Подоляк

«Покупать комплексы типа NASAMS, которые смогут снизить обстрелы, но не прекратить. В перспективе создавать систему ПВО самостоятельно, похожую на Железный щит, для перехвата. Это не сегодняшняя перспектива, а завтрашняя», – объяснил он.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения.

Войска РФ обстреливают Харьков практически каждый день.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Обстрел Харьков Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Авто из США (Фото:СС)
Американская мечта /
Пять лучших б/у авто из США до $15 тыс.
18 августа, 07:03
Выбор авто
Антираковая диета может снизить риск развития рака примерно на 40%, (Фото:Gabriel Meinert/Unsplash)
Еда как лекарство /
Шесть продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы не заболеть раком
18 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X