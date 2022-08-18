«Есть одно огромное Но». Как Украина может заставить РФ прекратить обстрелы Харькова — Жданов 18 августа, 16:33 Последствия обстрела жилого дома в Харькове, 17 августа (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал, как Украина могла бы заставить Россию прекратить обстрелы Харькова.



«Там есть одно огромное „Но“. Дело в том, что близость города к границе дает возможность россиянам обстреливать его со своей территории. Даже если мы сдвинем их к государственной границе, это может не принести ожидаемого результата. Они могут поставить дивизион [систем залпового огня ] Смерча вдоль границы, дивизион [тактических ракет ] Точка У, которая летит на 110 км. От Харькова до Белгорода – 110 км», – рассказал Жданов в интервью НВ о трудностях прекращения обстрелов Харькова.

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Решением проблемы близости Харькова к линии фронта военный эксперт считает укрепление ПВО и установление противоракетной обороны.

«Покупать комплексы типа NASAMS, которые смогут снизить обстрелы, но не прекратить. В перспективе создавать систему ПВО самостоятельно, похожую на Железный щит, для перехвата. Это не сегодняшняя перспектива, а завтрашняя», – объяснил он.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения.

Войска РФ обстреливают Харьков практически каждый день.



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