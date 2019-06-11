Останови капитуляцию: в Запорожье требовали прекращения войны на Донбассе на украинских условиях Сегодня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Участники акции требовали прекращения войны на украинских условиях Радио Свобода

В центре Запорожья на Майдане Героев революции состоялась акция Останови капитуляцию.

Как сообщает Радио Свобода, участники мероприятия требовали от центральных органов власти, в частности президента, заключение любых мирных соглашения с Россией исключительно на украинском условиях.



Также были озвучены требования полного вывода регулярных войск РФ с территории Украины, полного разоружения подконтрольных России боевиков и введения миротворческой миссии ООН на границе РФ и Украины.

«Что мы сейчас должны сделать? Предупредить эту власть, то есть сейчас мы за собой оставляем право на сопротивление. Мы, украинцы, — нация, которая за эти пять лет отдала очень много крови. Каждый из нас и материальных ресурсов много отдал. Мы должны подчеркнуть, что мы Украину не сдадим. Это наша страна. Мы решили, что мы, украинцы, и мы будем защищать ее до последней капли крови», — сказал во время митинга ветеран войны на Донбассе Тимур Кныш.

Он добавил, что «мы не можем расслабиться, чтобы наши достижения за пять лет кто-то сдал».

«Я считаю, что нашим митингом мы предупреждаем сейчас тех, кто рвется к власти, кто идет туда: украинцы будут стоять за свою Украину», — отметил Кныш.

Напомним, аналогичная акция состоялась в Киеве под зданием Администрации президента, участники которой требовали прекратить капитулянтские заявления со стороны команды Владимира Зеленского и отправить в отставку руководителя АП Андрея Богдана и пресс-секретаря президента Юлию Мендель, которая озвучивает пророссийские месседжи.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.