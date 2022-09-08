Российские оккупанты обстреляли Бахмут и Торецк, есть жертвы

8 сентября, 17:45
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Последствия обстрела Донецкой области (Фото:Прокуратура Донецкой области)

Последствия обстрела Донецкой области (Фото:Прокуратура Донецкой области)

Российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня город Бахмут в Донецкой области. Также подверглись артиллерийским обстрелам поселок Нью-Йорк и город Торецк.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По информации ведомства, в результате обстрелов погло два местных жителя, еще четыре — получили ранения.

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«По данным следствия, 8 сентября 2022 года оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня Ураган и минометов центральной части города Бахмут Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/450208167142022

Также в результате артиллерийских обстрелов в Торецке погиб человек. Прокуратура возбудила дело по ст. 438 УК о нарушении обычаев войны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Торецк Бахмут Война России против Украины

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