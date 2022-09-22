В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян 22 сентября, 18:04 Инфицированные не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Украине в четверг, 22 сентября, зафиксировали третий случай оспы обезьян. У всех заразившихся легкое течение болезни.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафоне

«В Украине зарегистрировали три случая обезьяньей оспы. Сегодня был зарегистрирован третий случай», — сказал он.

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По его данным, у всех заразившихся легкое течение болезни. Также инфицированные не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей.

«Риск распространения этого заболевания среди большего количества людей — сейчас низкий», — отметил Кузин.

Он также уточнил, что оспу диагностировали у молодых мужчин от 25 до 35 лет.

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Симптомы и предварительные результаты сбора анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку при прямом физическом контакте с больным: общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе.

До 2022 году оспу обезьян фиксировали в Центральной и Западной Африке, сейчас больше 50% всех подтвержденных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

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