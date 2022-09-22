В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
Инфицированные не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
В Украине в четверг, 22 сентября, зафиксировали третий случай оспы обезьян. У всех заразившихся легкое течение болезни.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафоне
«В Украине зарегистрировали три случая обезьяньей оспы. Сегодня был зарегистрирован третий случай», — сказал он.
По его данным, у всех заразившихся легкое течение болезни. Также инфицированные не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей.
Не прячьте маски. Оспа обезьян может передаваться по воздуху
«Риск распространения этого заболевания среди большего количества людей — сейчас низкий», — отметил Кузин.
Он также уточнил, что оспу диагностировали у молодых мужчин от 25 до 35 лет.
15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Симптомы и предварительные результаты сбора анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку при прямом физическом контакте с больным: общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе.
До 2022 году оспу обезьян фиксировали в Центральной и Западной Африке, сейчас больше 50% всех подтвержденных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
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