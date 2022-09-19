Первый случай оспы обезьян в Украине: в Минздраве заявили, что необходимости в карантине или массовой вакцинации нет 19 сентября, 15:48 В Минздраве заявили, что в Украине достаточно тестов для выявления оспы обезьян (Фото:Dado Ruvic/Reuters)

В Украине нет необходимости в введении карантина или массовой вакцинации из-за обнаружения первого случая оспы обезьян в стране.

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

«В мае разработаны рекомендации для эпиднадзора. Минздрав не видит условий и предпосылок для эпидемиологического распространения этого заболевания», — отметил он.

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Кузин также добавил, что в Украине достаточно тестов для выявления оспы обезьян.

«В июле в Украину было доставлено 5000 ПЦР-тестов от двух производителей для выявления оспы обезьян. В стране достаточно средств для диагностики», — резюмировал главный санврач.

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Симптомы заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. Из симптомов у него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку при прямом физическом контакте с больным человеком. Речь идет об общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе.

До 2022 году оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.





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