В Испании два человека умерли от оспы обезьян. Это первые летальные случаи в Европе 30 июля, 20:28 В Европе обнаружили два первых случая оспы обезьян (Фото:REUTERS/Susana Vera)

В Испании зафиксировали первые в Европе смерти от оспы обезьян. Один человек умер 29 июля, второй — на следующий день.

Об этом сообщает Reuters.

О первой смерти в стране Испания сообщила вскоре после того, как летальный случай, связанный с этой болезнью, был зафиксирован в Бразилии. Ее зафиксировали в Валенсии. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на департамент здравоохранения, причиной стал энцефалит (воспаление мозга), связанный с инфекцией.

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Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 22 июля зарегистрировали уже пять смертей — все в африканском регионе. Эти три случая первые за его пределами, а два в Испании — первые в Европе.

В стране оспу обезьян диагностировали уже у около 4,2 тысячи человек. Из 3750 инфицированных, о которых есть информация, госпитализировали 120 человек (3,2%).



23 июля ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По словам главы организации Тедроса Гебреесуса, болезнь представляет «умеренный риск» для всех регионов мира, кроме Европы, где он высокий.

В ВОЗ заявили, что ее фиксировали в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, особенно теми, у которых несколько партнеров, поэтому «это означает, что его можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах». В то же время эксперты подчеркивают, что кто-либо может заразиться обезьяньей оспой — она распространяется из-за близкого или интимного контакта. В ООН предупреждают, что факт распространения обезьяньей оспы среди гомосексуалов и бисексуалов не должен стать причиной их стигматизации.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая в основном распространяется дикими животными в частях Западной или Центральной Африки. Инфицирование происходит вследствие прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных. Также фактором заболевания может стать употребление термически неправильно обработанного мяса инфицированных животных.

Когда оспа обезьян проникает в организм, бывает лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, сильная слабость — такие симптомы проявляются в течение пяти дней. Затем начинается период сыпи. Для диагностики вируса рекомендуют сделать ПЦР-тест.

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