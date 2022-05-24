В Минздраве оценили вероятность распространения в Украине оспы обезьян 24 мая, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Игорь Кузин заявил, что шансы распространения оспы обезьян на территории Украины очень малы (Фото:Минздрав)

Вероятность распространения оспы обезьян на территории Украины очень мала, случаи заболевания не зафиксированы.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

«Шансы распространения оспы обезьян по территории Украины очень малы. Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Вирус не так быстро мутирует, как коронавирусная инфекция. Течение болезни является более легким», — отметил он в эфире национального телемарафона.

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Кузин добавил, что попадание вируса в Украину достаточно маловероятно. «Учитывая, что сейчас туристических маршрутов не много и путь передачи вируса не такой простой как при коронавирусе», — пояснил главный санврач.

Он добавил, что система здравоохранения в Украине имеет соответствующие указания о том, как это диагностировать.

«Мы наладили обмен информацией эпидемиологов Украины с коллегами из ЕС для получения информации, все подозрительные случаи будут расследоваться», — резюмировал Кузин.

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных осп обезьян после того, как за последнюю неделю было зарегистрировано четыре случая заболевания.

Всего в странах ЕС зафиксировано 258 случаев заболевания.

Инфицирование происходит через прямой контакт с кровью, слюной, пораженной кожей или слизистой инфицированных. Инкубационный период колеблется от 5 до 21 дня.

В первые пять дней основные симптомы — сильная головная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и спине, сильная слабость. После этого наступает период сыпи (прежде всего — на лице), который может длиться до трех недель. Заболевание можно диагностировать с помощью ПЦР-тестирования.

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