В Украине не зафиксировали случаев оспы обезьян. В Минздраве рассказали, что известно о болезни 22 мая, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Оспу обезьян зафиксировали уже в 12 странах (Фото:Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS)

В Украине по состоянию на 21 мая не зафиксировали ни одного случая заболевания оспой обезьян. Сейчас оценивается риск вспышки в стране.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.



Ведомство опубликовало инфографику, где есть ответы на то, как передается болезнь, какие признаки и симптомы, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

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Так, инфицирование происходит через прямой контакт с кровью, слюной, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей. Инкубационный период колеблется от 5 до 21 дня.

В первые пять дней основные симптомы — сильная головная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и спине, сильная слабость. После этого наступает период сыпи (прежде всего – на лице), который может длиться до трех недель. Заболевание можно диагностировать с помощью ПЦР-тестирования.

По состоянию на 21 мая в 12 странах уже подтвердили 92 случая болезни.

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