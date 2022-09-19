В Украине подтвердили второй случай оспы обезьян

19 сентября, 19:00
Поделиться:
В Украине подтвердили два случая оспы обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

В Украине подтвердили два случая оспы обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

В Украине в понедельник, 19 сентября, подтвердили второй случай оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Пациента госпитализировали с повышенной температурой, высыпаниями на лице, во рту и руках. Пациент рассказал, что высыпания появились у него в конце августа, но он обратился в больницу несколько дней назад.

Видео дня

"…Мы призываем всех, у кого наблюдаются похожие на оспу обезьян симптомы, сразу же обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других опасности", — подчеркнули в Минздраве.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине нет необходимости вводить карантин или массовую вакцинацию из-за обнаружения первого случая оспы обезьян в стране.

Читайте также:
Обезьяны не виноваты. ВОЗ встала на защиту приматов, которых винят в распространении обезьяньей оспы
Читайте также:

Оспа обезьян (Фото:Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS) Уже в Украине. Пять главных мифов об обезьяньей оспе, которые больше нельзя игнорировать

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Симптомы и предварительные результаты сбора анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. У него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку при прямом физическом контакте с больным: общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе.

До 2022 году оспу обезьян фиксировали в Центральной и Западной Африке, сейчас больше 50% всех подтвержденных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Основные симптомы оспы обезьян:

  • горячка;
  • головная боль;
  • боль в мышцах и спине;
  • увеличенные лимфоузлы;
  • озноб;
  • боль в горле;
  • заложенный нос;
  • кашель;
  • высыпания в виде пузырьков.
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Министерство здравоохранения Минздрав Украины Госпитализация Оспа обезьян

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X