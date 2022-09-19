В Украине подтвердили второй случай оспы обезьян 19 сентября, 19:00 В Украине подтвердили два случая оспы обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

В Украине в понедельник, 19 сентября, подтвердили второй случай оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Пациента госпитализировали с повышенной температурой, высыпаниями на лице, во рту и руках. Пациент рассказал, что высыпания появились у него в конце августа, но он обратился в больницу несколько дней назад.

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"…Мы призываем всех, у кого наблюдаются похожие на оспу обезьян симптомы, сразу же обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других опасности", — подчеркнули в Минздраве.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине нет необходимости вводить карантин или массовую вакцинацию из-за обнаружения первого случая оспы обезьян в стране.

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Симптомы и предварительные результаты сбора анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. У него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку при прямом физическом контакте с больным: общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе.

До 2022 году оспу обезьян фиксировали в Центральной и Западной Африке, сейчас больше 50% всех подтвержденных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Основные симптомы оспы обезьян:

горячка;

головная боль;

боль в мышцах и спине;

увеличенные лимфоузлы;

озноб;

боль в горле;

заложенный нос;

кашель;

высыпания в виде пузырьков.

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