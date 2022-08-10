С 11 августа в Донецкой области начнет действовать особый режим въезда и выезда 10 августа, 13:17 В Донецкой области усилят контроль въезда и выезда авто (Фото:ГПСУ)

С четверга, 11 августа, в Донецкой области начнет действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Он направлен на усиление оборонных возможностей украинской армии.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия:

запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны ( экскаваторов, тягачей, тралов и т. п. );

экскаваторов, тягачей, тралов ); продолжается запрет на въезд и перемещение по региону транспорта, который перевозят с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе ( кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

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Кириленко уточнил, что соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский.

Глава ОВА добавил, что особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.



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