Россия может использовать дроны Shahed-136 с разных направлений — Воздушные силы 5 октября, 14:26 В Воздушных силах раскрыли особенности иранских дронов Shahed-136 (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты могут запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 с разных направлений.

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, Shahed-136 могут преодолевать расстояние до тысячи километров.

По его словам, Shahed-136 — сложная цель.

Видео дня

«Размах крыльев — 2,5 метра, масса — 200 килограммов, боевая часть составляет 40 килограммов. Это фактически как артиллерийский снаряд, летящий со скоростью 120 километров в час, а при заходе на цель — опускается с большей скоростью», — сказал Игнат.

Удар по Белой Церкви был нанесен с юга, однако можно ожидать, что РФ применит беспилотники и с других направлений, ведь их могли перебросить и в оккупированный Крым, и в Беларусь.

Для уничтожения иранских дронов украинским силам нужны различные средства противовоздушной обороны, в том числе зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметные системы.

Инфографика: НВ