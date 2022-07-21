Второй выпуск SALIUT Magazine — Основы и Depositphotos подготовили визуальное путешествие в украинские 90-е 21 июля, 15:39 Новости компаний Roman Pyatkovka

Издательство «Основы» совместно с международной контент-платформой Depositphotos создали второй номер украинского фотожурнала SALIUT. В этом выпуске исследованы 90-е годы в Украине.

Понимание 90-х годов важно для осознания трансформации Украины в свободное демократическое общество и того, почему во всей дезинформации успех Украины рассматривается Россией как угроза. 90-е годы были периодом сразу после распада Советского Союза, и с развитием независимости Украины возрастал и гнев России. Жители РФ всегда считали Украину менее важной и зависимой нацией, хотя 90-е были десятилетием, укрепившим украинское общество на фоне вопиющих провалов системы Советского Союза, где царила Россия.

Узнайте больше о провокационном и наивном первом десятилетии украинской независимости на страницах нового SALIUT.

Выпуск разделен на две смысловые части. Сначала мы говорим о политических реалиях 90-х: их проиллюстрируют проекты Романа Пятковки, Юрия Косина, Валерия Милосердова, а Александр Ляпин в интервью расскажет о смене культурных вкусов и проявлениях китча как культурного кода, а также о фотографии на авансцене современного искусства.

Фото: Yuri Kosin

Отдельный смысл в период 90-х приобретает сам человек и его место в обществе. Проекты Риты Островской, Сергея Браткова, Николая Троха и Арсена Савадова тематически охватят разные слои общества: от евреев-эмигрантов до детей-бездомных. Специально для этого раздела подготовили интервью с Александром Чекменевым о его знаковой серии «Паспорт».

Также важно рассмотреть влияние 90-х на эстетику и сегодняшние реалии. Мы сравнили разные взгляды на этот период, исследовав работы тех, кто рос и взрослел в те же 90-е. Проекты Евгения Никифорова, Julie Poly, Валентина Бо и Вячеслава Полякова покажут нам, каким же на самом деле было наиболее мифологизированное десятилетие новейшей истории Украины.

Также в этом разделе мы представляем общий спецпроект Романа Михайлова и платформы Depositphotos. Используя материалы Depositphotos, фотограф создал серию коллажей, которые передают дух 90-х — со всем их напряжением, неопределенностью, сложностями или опасностями. В то же время этим проектом Роман Михайлов обращает внимание на то, что многие люди живут 90-ми до сих пор и на самом деле реалии того времени отчасти актуальны и сегодня.

Второй выпуск SALIUT Magazine Визуальное путешествие в украинские 90-е

«Наша миссия — предоставлять качественные инструменты и креативный контент для создания лучших проектов. Но в нынешних реалиях любая миссия кажется недостаточно важной, если она не предполагает распространения информации об Украине. Коллаборация с SALIUT — превосходная возможность поспособствовать не только развитию визуальной культуры, но и лучшему и более глубокому пониманию Украины. Мы хотим рассказывать об украинской истории и культурной идентичности и считаем, что сотрудничество с журналом SALIUT — хороший способ сделать это. Мы стремимся поддерживать новые издания, которые на международном уровне популяризируют украинскую фотографию, а также распространяют информацию о талантливых украинских художниках и их художественном видении. Этот выпуск о 90-х — настоящее визуальное путешествие, ода неистовому периоду украинской истории, и он самым лучшим образом иллюстрирует потенциал библиотеки Depositphotos, полноценного визуального архива, позволяющего создавать не только дизайн, но и художественные работы», — Анастасия Федь-Титова, Head of PR&Communications Depositphotos.

Depositphotos — международная контент-платформа с библиотекой более 220 миллионов стоковых фото, видео, векторов, темплейтов и аудиотреков. Depositphotos поддерживает сообщество из 100 тысяч авторов, работы которых помогают клиентам из 192 стран визуализировать их идеи. Компания располагает штабом в Нью-Йорке и офисами в Киеве, Милане и Лимассоле.

SALIUT Magazine — это независимое международное издание, посвященное современной украинской фотографии. Выпуски издаются дважды в год на английском языке. Основная цель журнала — стать платформой для новых и известных фотографов, а также освещать актуальные тенденции и проблемы украинской фотографии.

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