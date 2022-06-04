Основные усилия враг сосредотачивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях — сводка Генштаба 4 июня, 08:02 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 06:00 субботы, 4 июня.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).



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На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.



На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дубровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, понес потери.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия российские войска сосредотачивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.



На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.



На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огневое поражение наших подразделений.

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