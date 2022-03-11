Оккупанты сосредоточили основные усилия в районе Киева и Мариуполя — Генштаб
Оккупанты сосредоточили основные усилия в направлениях Киева и Мариуполя (Фото:Генштаб)
Главными направлениями сосредоточения усилий российских оккупантов остаются Киев и Мариуполь.
Как сообщили в Генштабе, также российские агрессоры пытаются продвинуться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.
«На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют», — говорится в сообщении.
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