Оккупанты сосредоточили основные усилия в районе Киева и Мариуполя — Генштаб 11 марта, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты сосредоточили основные усилия в направлениях Киева и Мариуполя (Фото:Генштаб)

Главными направлениями сосредоточения усилий российских оккупантов остаются Киев и Мариуполь.



Как сообщили в Генштабе, также российские агрессоры пытаются продвинуться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

«На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют», — говорится в сообщении.

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