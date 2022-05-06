Оккупанты отвели основные силы от Мариуполя — Пентагон 6 мая, 06:22 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Основные силы российских войск, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города. Но он продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары.

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Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, пишет Укринформ .



" В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск — сухопутных войск — которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", — рассказал Кирби.

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Заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар рассказал, что российские оккупанты третий день активно штурмуют территорию Азовстали, на которой вместе с защитниками города находятся мирные жители и тяжелораненые. Противник прорвался на территорию завода, там ведутся бои.

Накануне Ирина Верещук сообщила, что 4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев из Азовстали наконец-то приехали в Запорожье .

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода «Азовсталь» началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% построек и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города .

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь как минимум 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей .

Защитники Мариуполя удерживают оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» ( экстракции) .

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