Российские оккупанты пытались наступать на Изюмском направлении, основные силы брошены на Мариуполь — Генштаб 20 апреля, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Основные усилия оккупанты сосредоточили в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, как сообщает Генштаб, на Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубровно.

Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов Орлан-10.

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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают обстреливать передовые позиции украинских войск и искать слабые места в обороне по всей линии столкновения.

Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода Азовсталь.

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

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