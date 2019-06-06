Основные аспекты защиты и безопасности бизнеса в современных реалиях Сегодня, 10:00 Позиция Цей матеріал також доступний українською istockphoto.com Виды рисков связанные с бизнес деятельностью istockphoto.com

Само определение бизнеса (в законодательстве — «предпринимательская деятельность») включает «ведение деятельности на собственный риск». А значит риск — неотъемлемая часть бизнеса. Вот только эту часть стоит минимизировать.

Оставляя в стороне виды рисков, связанные с деятельностью государства либо природными факторами, сосредоточимся на тех, которые порождают партнеры, конкуренты и рейдеры, поскольку именно они являются повседневными для любого предприятия.

Ситуация несвоевременного платежа от контрагента — одна из наиболее частых. Накопление задолженности либо неполучение крупного платежа может спровоцировать нехватку оборотных средств, которую придется закрывать привлечением внешнего финансирования или дополнительных инвестиций собственника, а в худшем случаем — вхождением в процедуру банкротства, рискуя закрытием бизнеса.

Просчитать высокую вероятность задержки платежа со стороны конкретного лица можно достаточно быстро. Тем более что большинству бизнесов в их повседневной деятельности для принятия обоснованного управленческого решения достаточно поднять данные из открытых источников.

Ситуация несвоевременного платежа от контрагента — одна из наиболее частых.

Например, наличие большого числа судебных исков о взыскании долгов демонстрирует: скорее всего и вам придется тратиться на услуги адвокатов. А наличие налогового долга — очевидный сигнал, что шансы когда-либо получить оплату резко снижаются (напомним, долги перед государством погашаются в первую очередь).



Аналогично просчитываются риски сотрудничества с поставщиком. Если вы видите зарегистрированное месяц назад ООО с минимальным уставным фондом, то стоит детальнее пообщаться с его руководством, а лучше — собственниками.

Также вас должен насторожить руководитель с признаками «массового заявителя» — тот, который является руководителем в других компаниях. Проверка аффилированных связей контрагента — один из ключевых mustdo этапов в подготовке сотрудничества с будущим партнером и возможности избежать фирм-однодневок.

Благо для получения подобной «сигнальной» информации сейчас даже не нужно запрашивать документы от потенциального контрагента. Большая часть информации из государственных реестров и регистров доступна в электронном виде — либо через сайты госорганов, либо в специализированных системах проверки и мониторинга контрагентов (например, Contr Agent от ЛІГА: ЗАКОН). Специальное ПО обладает двумя ключевыми преимуществами: в один клик доступны данные из большого числа источников, а юрлицо может быть поставлено на контроль, после чего вы автоматически будете получать сообщения о любых изменениях. Подобные системы могут находить, выстраивать и наглядно отображать в графическом виде аффилированные связи участников компании с другими игроками рынка.

Фото: система анализа и мониторинга CONTR AGENT

Также важный сигнал — репутация контрагента и связанных с ним лиц в информационном поле. Зачастую на «официальном уровне» партнер выглядит белее снега. Вот только в мелких региональных СМИ есть несколько весьма интересных статей о его деятельности. Понятное дело, что такие данные «вручную» собрать сложно. На помощь приходят специализированные программы мониторинга СМИ и контент-анализа (в т.ч. Semantrum от ЛІГА: ЗАКОН). Они собирают данные из множества источника и подают их в необходимой именно вам форме.

Фото: сервис анализа и мониторинга репутации бренда Semantrum

В целом грамотное использование таких данных позволяет существенно снизить контрактные риски в обычной текущей деятельности любого предприятия.

Второй риск, ставший, к сожалению, повседневностью для значительной части бизнеса, лежит в рамках понятия «рейдерство». Под ним понимается широчайший спектр действий, которые объединяет одно: способ отъема чужого имущества или бизнеса с использованием пробелом и нестыковок законодательства.

Второй риск, ставший, к сожалению, повседневностью для значительной части бизнеса, лежит в рамках понятия « рейдерство».

На данный момент рейдерство сосредоточено в плоскости корпоративных прав и недвижимости из-за презумпции «собственник — тот, кто указан в электронном реестре». Так что самый простой способ своевременно узнать о начале атаки — регулярно мониторить сведения реестров по своим юрлицам и недвижимости.



Но сами по себе реестры такой возможности не дают. Нужно каждый раз отдельно запрашивать сведения по каждому из объектов. А это достаточно большие трудозатраты и человеческий фактор в форме заболевших либо банально забывших провести проверку сотрудников.

Поэтому для контроля стоит также использовать мониторинговые функции специализированного ПО.

В целом, сегодня существует уже немало решений для простого и удобного получения информации, необходимой для минимизации наиболее распространенных рисков бизнеса.