28 июля, 09:42
ПВО Украины сбила 309 российских дронов и две ракеты ночью 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 28 июля, атаковала Украину 331 средством воздушного нападения, в частности, 324 дронами, четырьмя крылатыми Х-101 и тремя аэробаллистическими ракетами Кинжал, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 311 целей:

  • 309 ударных БПЛА;
  • две крылатые ракеты Х-101.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 дронов в трех локациях, а также падение обломков на нескольких локациях. В ВСУ подчеркнули, что аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал не достигли своих целей.

В ночь на 28 июля взрывы раздавались в Киеве, Хмельницкой, Кировоградской и других областях.

В столичном Дарницком районе известно о по меньшей мере пяти пострадавших, сообщала полиция. В Кропивницком возникли пожары, повреждена филармония.

Утром 28 июля в Украине дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, сообщалось о пусках Кинжалов на Хмельницкую область.

Теги:   Староконстантинов Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины атака шахедов Ракетный удар Х-47 Кинжал Хмельницкая область

