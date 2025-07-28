Главная цель — Староконстантинов: войска РФ ночью били по Украине шахедами, ракетами Кинжал и Х-101, ПВО обезвредила 311 целей
ПВО Украины сбила 309 российских дронов и две ракеты ночью 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 28 июля, атаковала Украину 331 средством воздушного нападения, в частности, 324 дронами, четырьмя крылатыми Х-101 и тремя аэробаллистическими ракетами Кинжал, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Основным направлением удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 311 целей:
- 309 ударных БПЛА;
- две крылатые ракеты Х-101.
По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 дронов в трех локациях, а также падение обломков на нескольких локациях. В ВСУ подчеркнули, что аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал не достигли своих целей.
В ночь на 28 июля взрывы раздавались в Киеве, Хмельницкой, Кировоградской и других областях.
В столичном Дарницком районе известно о по меньшей мере пяти пострадавших, сообщала полиция. В Кропивницком возникли пожары, повреждена филармония.
Утром 28 июля в Украине дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, сообщалось о пусках Кинжалов на Хмельницкую область.