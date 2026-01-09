Российский дрон над Киевом во время массированной атаки 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Войска страны-агрессора России ночью в пятницу, 9 января, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением 278 средств воздушного нападения, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением российского удара была Киевская область.

По данным Воздушных сил, Россия использовала для удара 242 БпЛА различных типов, в том числе 150 шахедов, и 36 ракет:

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13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

22 крылатых ракет Калибр;

одну баллистическую ракету средней дальности ( с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ).

Противовоздушная оборона по состоянию на 09:00 обезвредила 244 воздушные цели: 226 дронов, восемь баллистических Искандер-М/С-400 и 10 крылатых ракет Калибр.

В результате атаки зафиксировано попадание 18 ракет и 16 шахедов на 19 локациях.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Сообщалось об атаке шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами. По последним данным властей, погибли четыре человека, в том числе медик, 22 — пострадали, повреждены жилые дома. В городе возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левом берегу столицы ввели экстренные отключения света.

Также ночью РФ нанесла удар по Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.

В Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов. Минобороны РФ утверждает, что атаковало Украину Орешником.