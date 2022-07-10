Не выходит на связь. Основатель Громадського радіо Максим Буткевич попал в плен к россиянам 10 июля, 19:27 Максим Буткевич (Фото:Максим Буткевич / Facebook)

Основатель Громадського радіо, правозащитник Максим Буткевич попал в российский плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горское в Луганской области.

Буткевич находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним.

Мать Буткевича Евгения в комментарии изданию Бабель рассказала, что узнала о судьбе сына из видео в СМИ, опубликованном в конце июня. С того времени Буткевич с ней не связывался. Где он сейчас и в каком состоянии — мать не знает.

Видео дня

По ее словам, вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки). Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила — на все запросы ей отвечают, что дело обрабатывается.

Мать Буткевича добавила, что из взвода ее сына на связь выходили только двое пленных. Было два звонка — 25 и 26 июня.

Правозащитник Максим Буткевич стал в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. На данный момент публикация недоступна.

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