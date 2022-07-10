Не выходит на связь. Основатель Громадського радіо Максим Буткевич попал в плен к россиянам

10 июля, 19:27
Максим Буткевич (Фото:Максим Буткевич / Facebook)

Максим Буткевич (Фото:Максим Буткевич / Facebook)

Основатель Громадського радіо, правозащитник Максим Буткевич попал в российский плен в районе захваченных пунктов Золотое и Горское в Луганской области.

Буткевич находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним.

Мать Буткевича Евгения в комментарии изданию Бабель рассказала, что узнала о судьбе сына из видео в СМИ, опубликованном в конце июня. С того времени Буткевич с ней не связывался. Где он сейчас и в каком состоянии — мать не знает.

Видео дня
Читайте также:
«Убирал камеры, где проводились допросы». Несовершеннолетний сын главы Запорожской РГА рассказал о российском плене

По ее словам, вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки). Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила — на все запросы ей отвечают, что дело обрабатывается.

Мать Буткевича добавила, что из взвода ее сына на связь выходили только двое пленных. Было два звонка — 25 и 26 июня.

Правозащитник Максим Буткевич стал в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. На данный момент публикация недоступна.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Плен Общественное телевидение Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
10 июля, 14:23
12610
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

10 июля, 12:25
Мнения
Дмитрий Цыганков, когнитивный директор Fozzy Group (Фото:Дмитрий Цыганков / Facebook)
«Ничего нельзя было доставить» /
В Fozzy Group раскрыли секрет, как компания справилась с кризисом поставок
10 июля, 11:48
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X