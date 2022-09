«Извините, про*бали». Основатель banda.agency объяснил, почему их извинение содержит мат 12 сентября, 18:47 Павел Вжещ объяснил, что использованное выражение было грубым, но искренним (Фото:DR)

Основатель креативного агентства banda.agency Павел Вржещ в интервью НВ объяснил, почему их извинения в связи со скандалом, вспыхнувшим после предложения флешмоба с тризубом независимости содержит мат.



«Мы в тот момент именно это чувствовали. Мы увидели, что все произошло не так, как мы собирались. Мы собирались сделать классную кампанию, которая объединит и вдохновит, а она явно пошла не туда. Мы быстро сели и начали думать, что же мы сделали, ошиблись ли? Мы обосрались или не обосрались? Ну и стало понятно, что да, обосрались. И мы об этом искренне написали: „Извините, про*бали“. Прямо на звонке сделали картинку, текст и как можно скорее среагировали, чтобы люди понимали, что мы об этом думаем, что мы действительно считаем это ошибкой», — сказал Вржещ Радио НВ.

По его словам, возможно, это выражение было грубым, но искренним.

«Если что-нибудь говоришь искренне, не идеально, но искренне, это всегда важнее, чем каждое выверенное слово, за которым стоит фейк. И я так считал и считаю. Можно было бы сказать лучше? Можно. В следующий раз, надеюсь, скажем», — добавил основатель banda.agency.

За несколько дней до Дня независимости Украины креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики разработало жест-поздравление с Днем Независимости, всего за несколько часов вызвавший скандал в соцсетях.

Новый жест, символизирующий, по задумке авторов, Тризуб Независимости, понадобился, так как традиционный жест Тризуба, который использовал, в частности, Вячеслав Черновол, впоследствии использовало для своего логотипа ВО Свобода.

На языке жестов предложенный Banda и МКИП жест означает букву Н, что должно бы было означать Независимость. Предполагалось, что он станет новой традицией поздравления с Днем Независимости.

«Флешмоб уже поддержали Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, певицы Джамала, Dorofeeva, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа Kalush и рэпер Otoy», — говорилось в сообщении Banda.

Но внезапно оказалось, что этот жест имеет и другое значение, что и вызвало скандал.

Жест, предложенный Banda и МКИП называется Шокер и используется в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то, или в шутку. Этот жест используют рэперы Западного побережья, в частности им для идентификации пользуются Snoop Dog, Kendrik Lamar и другие. Также он имеет сексуальное толкование, на английском его называют Two in the pink, one in the stink.

В соцсетях быстро заметили и раскритиковали это совпадение.

Попытки Banda и МКИП объяснить ситуацию вызвали лишь новую волну критики.

После этого министерство удалило пост и опубликовало новый, в котором признало «единственным возможным жестом тризуба — Тризуб Черновола». Ведомство добавило, что больше не призывает украинцев присоединяться к флешмобу.

«Извините. Про*бали», — опубликовали пост в соцсетях Banda и объяснили, что «планировалось все немного иначе, но получилось не очень».

«Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Потому будем выгребать. Заслужено», — признало в заявлении креативное агентство.



