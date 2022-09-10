Первое интервью после скандала. Вржещ — откровенно о жесте с тремя пальцами, о своем американском офисе и предложении, которое он сделал Nike 10 сентября, 10:23 Эксклюзив НВ На фото — основатель banda.agency Павел Вржещ (Фото:Александр Медведев / НВ)

Павел Вржещ, основатель успешного креативного агентства banda.agency, рассказывает о травле, которую пережил после неудачной кампании с трезубцем, а также о том, как за последние полгода изменилось отношение к Украине на западе и, в частности, в США.

Павел Вржещ, основатель известного креативного агентства banda.agency, встречает НВ в необычно тихом опустевшем офисе компании в Киеве. В последнее время агентство работает сразу на два рынка — украинский и американский, и украинский переживает не самое лучшее время. Однако разговор будет не об этом.

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В последнюю неделю августа banda.agency, одно из самых успешных креативных агентств Украины, известное громкими кампаниями, посвященными брендам Украины и Евровидения — 2017, а также кампанией Be brave like Ukraine, попало в довольно громкий скандал. Предложенный ею при поддержке Министерства культуры Украины флешмоб с жестом, который должен символизировать украинский государственный герб Тризуб, был осмеян в соцсетях. Предложенный жест, как оказалось, обладал мощной эротической коннотацией. Ситуацию усугубила реакция Банды на скандал. В итоге, Вржещу и его команде вспомнили и другие ошибки.

После нескольконедельной паузы Вржещ решил дать свое первое после скандала интервью.

— Почему такое довольно успешное коммуникационное и брендинговое агентство, как вы, за несколько лет сформировало видимую нелояльную к себе группу людей, которые помнят все ваши ошибки? Вам понятно, кто эти люди и сущность их претензий к вам?

— Когда ты делаешь большие заметные вещи, всегда будет кто-нибудь, кому это не нравится. Всегда. Даже самая лучшая деятельность, которая может быть эталоном и получать награды в Каннах, для кого-то выглядит фигней и тратой времени. Это часть больших проектов, которой не избежать. Поэтому то, что есть хейт, это нормально.

— Это не очень нормально, когда вас обвиняют в отсутствии такта и уважения к государственным символам, как это произошло с громкой кампанией, где вы предлагали показать жестом герб Тризуб. У этого хейта довольно конкретные претензии — понятны ли они вам?

— Понятны. И мы их принимаем. Мы действительно делаем много культурных, государственно значимых проектов. И это налагает на нас такую определенную ответственность. То есть общество смотрит на нас более придирчиво, чем если бы мы просто делали бабки, делали коммерческие вещи, тогда бы никто особо не волновался.

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