Плюнул и назвал «придурком» ветерана войны. Полиция открыла уголовное производство против фитнес-тренера, который оскорблял сотрудников ТЦК 29 августа, 12:00 Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока оскорблял сотрудников ТЦК (Фото:Кадр з відео Романа Заволоки/Instagram)

Полиция открыла уголовное производство против фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоки, который опубликовал видео, где подходил к сотрудникам ТЦК и оскорблял их. Среди них был ветеран российско-украинской войны Александр Мацько.

Об этом сообщает интернет-издание Полтавщина.

Уголовное производство открыто по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.



Видео дня

Во вторник, 29 августа, ему планируют вручить подозрение. На его товарища, который также оскорблял военнослужащих, уголовное производство не открывали.

Видео, на котором Заволока оскорблял сотрудников ТЦК он обнародовал в субботу, 26 августа. На нем видно, что мужчина сам подходил к сотрудникам ТЦК и оскорблял их. Среди них был ветеран российско-украинской войны Александр Мацько. Вместе со своим товарищем они смеялись над дрожащими руками военного, несмотря на то, что тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. После этих объяснений Заволока назвал ветерана войны «придурком» и сказал, что он «сам попался на крючок».

Сообщается, что как сотрудники ТЦК, так и Заволока написали друг на друга заявление в правоохранительные органы.

Издание пишет, что Александр Мацько, военнослужащий, которого оскорблял Заволока, добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал Украину еще с 2014 года.

С начала полномасштабного вторжения он был разведчиком, однако год назад на Харьковском направлении бронемашина военнослужащего подорвалась на мине, в результате чего он получил тяжелую контузию, ожоги и повреждения ног. Ветеран проходил реабилитацию и получил вторую группу инвалидности, после чего его взяли на службу в военкомат.

Отмечается, что в Полтавском военкомате работают много военнослужащих, которые прошли войну и из-за контузии или травмы не могут продолжать службу на фронте.

2 июля на канале Заволоки появилось видео разговора с сотрудниками ТЦК. На своем канале. он выступает против мобилизации и утверждает, что ТЦК являются незаконными, а власть разворовывает ресурсы, поэтому ей не нужно доверять.

17 июля Заволока опубликовал новое видео, где говорит с группой военных. Работники ТЦК подошли к нему в местном парке, когда он слушал музыку. Мужчине хотели выписать повестку, но он пошел на конфликт и начал оскорблять сотрудников ТЦК, называя их «чайками», и сказал, что не хочет «убивать людей за деньги».