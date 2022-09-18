Контролируют и левый берег. ВСУ показали, как форсировали реку Оскол в Харьковской области — видео 18 сентября, 18:16 ВСУ показали, как форсировали реку Оскол в Харьковской области (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В Харьковской области Вооруженные силы Украины форсировали приток Северского Донца — реку Оскол, взяв под контроль оба ее берега.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег», — говорится в публикации.

Видео дня

Командир подразделения Кракен Сергей Величко (Чили) в пятницу, 16 сентября, сообщил, что защитники Украины форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

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14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

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