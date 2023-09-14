«Ошибочно и преждевременно». Третья штурмовая бригада опровергла заявление Маляр об освобождении Андреевки 14 сентября, 16:42 Украинский военный, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Третья штурмовая бригада опровергла заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об освобождении Андреевки Донецкой области.

«Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки», — говорится в сообщении бригады в Telegram.

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В бригаде добавили, что подобные заявления вредны и несут угрозу для жизни личного состава.

Ранее Анна Маляр заявила, что защитники Украины освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

После сообщения бригады Маляр исправила свой пост. Теперь в ее сообщении указано «об очень сложной и меняющейся ситуации» в районе Андреевки.

Накануне Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке, что Силы обороны добились частичного успеха в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

Ранее Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении.