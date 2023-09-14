«Ошибочно и преждевременно». Третья штурмовая бригада опровергла заявление Маляр об освобождении Андреевки
Украинский военный, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Третья штурмовая бригада опровергла заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об освобождении Андреевки Донецкой области.
«Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки», — говорится в сообщении бригады в Telegram.
В бригаде добавили, что подобные заявления вредны и несут угрозу для жизни личного состава.
Ранее Анна Маляр заявила, что защитники Украины освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
После сообщения бригады Маляр исправила свой пост. Теперь в ее сообщении указано «об очень сложной и меняющейся ситуации» в районе Андреевки.
Накануне Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке, что Силы обороны добились частичного успеха в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.
Ранее Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении.