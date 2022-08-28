«Ситуация вышла на плато». Почему осенью нужно будет набраться терпения — прогноз военного эксперта 28 августа, 13:52 Эксклюзив НВ Военный обозреватель Денис Попович считает, что ситуация на фронте вышла на плато (Фото:831 бригада тактической авиации / «831s tactical aviation brigade»)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ рассказал, что будет происходить на фронтах осенью.

«Если мы сейчас говорим, что ситуация вышла на плато, то теперь мы должны ждать каких-то действий с нашей стороны. Если мы сейчас достигли начала слома, то тогда мы рассчитываем на то, что где-то мы уже будем наступать, начинать серьезно отвоевывать территорию», — рассказал Попович.

Видео дня

Хотя, отмечает эксперт, этот переломный момент не будет выглядеть как сиюминутное действие:

«Это будет довольно долгое время — сентябрь, октябрь, а потом где-то мы будем склонять чаши весов на свою сторону. Это не будет краткая история, что мы где-то победили и победа начала нам даваться очень легко. Надо будет набраться терпения. Именно осень должна стать временем, когда мы постепенно должны начать склонять чаши весов на свою сторону».

В украинской разведке считают, что решающим периодом в войне России против Украины станет осень, однако боевые действия, вероятно, продолжатся и зимой.

Генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что горячая фаза полномасштабной войны России против Украины закончится до конца года.

Свои прогнозы по завершению войны России против Украины озвучил в эфире Радио НВ и военный эксперт Петр Черник. По его мнению, эта фаза войны затихнет на осень, а линия фронта будет оставаться почти неподвижной до следующего лета. А потом наступит повторная и, как надеется эксперт, конечная фаза российско-украинской войны, которая должна умогилить московский империализм.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.