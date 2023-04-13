Россия осенью может активизировать ракетные удары по Украине — Генштаб

13 апреля, 13:09
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Россия готовится нарастить производство крылатых ракет (иллюстративное фото) (Фото:ГУР МО)

Россия готовится нарастить производство крылатых ракет (иллюстративное фото) (Фото:ГУР МО)

Россия планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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«Следует отметить, что по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны», — сказал Громов на брифинге в четверг, 13 апреля.

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С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно восемь тысяч таких ракет, преимущественно класса «земля-земля».

По словам Громова, на нынешнем уровне производства РФ не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе.

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Редактор: София Лазарова

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