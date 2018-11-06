Осенний призыв под угрозой провала. Как поступают работодатели призывников и какие меры принимают военкоматы

Больше всего призывников должны были принять в ряды Вооруженных сил Украины

Менее десятой части столичных призывников пришли в военкомат после вызова, сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Лишь 8% призывников, живущих в Киеве, появились в местах призыва. По словам полковника Клявина, на начало ноября в ряды Вооруженных сил призвали почти 40% призывников согласно плану. В общем призыв проигнорировали более 23 тыс. человек.

"По состоянию на 5 ноября мы призвали 39,5%. Явка призывников крайне низкая. Мы разыскиваем их с помощью Нацполиции и доставляем в призывные пункты", - рассказал Клявлин.

Недобросовестные работодатели

Рассказал военный комиссар и о действиях, к которым прибегают предприятия, где работают призывники. По словам Клявлина, работника, получившего повестку, увольняют задним числом, чтобы не сохранить за ним место работы и не выплачивать зарплату.

Работники военкомата с Нацполицией проверяют общежития, где жили призывники

Не в полном объеме информацию предоставляют и учебные заведения, в которых граждане завершили обучение и больше не имеют отсрочки на призыв. Чтобы выявить фальшивых отсрочников, работники военкомата с Нацполициею проверяют общежития, где жили эти призывники.

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования продлится с 1 октября по 30 декабря. Ранее призыв в армию продолжался в течение месяца, но в этом году его продлили до двух.

Осенний призыв-2018

На военную службу осенью этого года призовут почти 18 тыс. человек. В частности, в столице планировали призвать 144 военнообязанных. Больше всего призывников должны были пойти в ВСУ, далее по количеству - Национальная гвардия. В Государственную пограничную службу и Социальную службу транспорта призовут меньше.

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Срочной военной службе подлежат годные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на службу. Осенью этого года количество призывников, по сравнению с прошлым годом, увеличилось примерно на 4 тыс. человек.

Всего на призыв выделили почти 65 млн грн. Средства поступят на счета областных военных комиссариатов и Киевского городского военного комиссариата.

Доказать уклонение

Военкоматы должны направлять повестки, однако часто присылают призывникам так называемые "письма-страшилки". Они выглядят, как копия документа, который также присылают на адрес местного управления полиции, где зарегистрирован призывник, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

По украинскому законодательству, доказать уклонение от призыва сложно

Такие письма - это лишь фактор усиления страха, чтобы заставить призывника пойти в военкомат. Даже если призывник проигнорирует такое письмо, он не будет подпадать под уголовную ответственность. По украинскому законодательству, доказать уклонение от призыва также сложно, отметил Можаев. Больничный или командировка - это уважительные причины для неявки в военкомат.

"Для того, чтобы подтвердить уклонение от армии, нужно, чтобы человек лично расписался о получении письма-сообщения. Если человек сам не скажет, что получил письмо, то никто не сможет доказать, что письмо получено. Письма нужно отправлять ценными, чтобы человек приходил на почту и расписывался, или представитель должен прийти и постучать в дверь", - рассказал Можаев.

На одного человека для проведения призыва запланированы расходы в сумме 4058 грн. Сюда входит выплата денежной помощи, питание призывников на сборных пунктах и ​​перевозки к местам несения службы.