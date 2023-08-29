Жара скоро спадет. Метеоролог предупредила о холодных воздушных массах, которые зайдут в страну в начале осени 29 августа, 08:06 Жара скоро спадет (Фото:Андре Кук / pexels)

Осень в этом году не предъявляет заранее права лету и даже согласна начинаться с теплой погоды, но снижение температуры все же будет.

Метеоролог Наталья Голеня, в интервью для NV, рассказала об особенностях первых дней осени, предупредила о холодных массах, местами с дождями, которые вскоре придут в Украину и распространятся почти по всей ее территории.

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«До конца этой недели будет происходить постепенное снижение температуры. Жара будет спадать вследствие того, что с северо-запада будет пытаться зайти в Украину холодная воздушная масса. Западные области почувствуют ее уже 31 августа, там температура воздуха снизится до 18−24 градусов. А север, центр, часть юга — 1−2 сентября. В Киеве тоже жара спадет 1−2 сентября, то есть в это время здесь произойдет смена воздушной массы.

Итак, и осадки в ближайшее время ожидаются в западных областях — 30−31 августа, 1−2 сентября уже в центральных, северных и части южных областей, кроме востока. На восток, юго-восток, мало что дойдет из осадков, связанных с холодным атмосферным фронтом с запада.

Не исключено, что 31 августа — 1 сентября и в Киевской области этот переход обусловит грозовые дожди, ливни, но пока расчеты не определены.

В Киеве сегодня у нас +33, а дальше будет происходить постепенное снижение: 30-го августа +31, потом +28, на 1-е сентября прогнозируем +26, так же и на 2-е сентября. Ночная температура будет около +20, на конец недели будет +18.

А на востоке и юго-востоке ситуация кардинально не изменится, разве на 2 градуса произойдет снижение температуры 2−3 сентября".