Готовимся к уикенду. Синоптики предупредили о пожарной опасности и по-летнему теплых выходных 8 сентября, 11:31 Бабье лето на выходных (Фото:Ale-ks / depositphotos)

Бабье лето, навеянное антициклональным периодом, на этих выходных подарит возможность нагуляться вволю. Главное не забывать об уже прохладных ночах.

Синоптики Укргидрометцентра перед выходными сделали предупреждение о пожарной опасности почти по всей стране и дали прогноз на еще один солнечный уикенд.

Пожарная опасность в Украине

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В период с 7 по 10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму, 7 сентября и кроме Запорожской, 8−10 сентября и в Ровенской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: Фото: UkrHMC

Какая погода будет в Украине в субботу, 9 сентября

Во всех областях переменная облачность, без осадков.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +9+12 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Северных областях ночная температура воздуха +8+12 градусов, дневная +19+24 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +9+12 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Южных областях ночная температура воздуха +11+15 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +15+20 градуса.

В Крыму ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +22+24 градуса.

Фото: Погода 9 сентября

Какая погода будет в Украине в воскресенье, 10 сентября

Во всех областях переменная облачность, без осадков.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +9+12 градусов, дневная +22+26 градусов.

В Северных областях ночная температура воздуха +8+11 градусов, дневная +19+24 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Южных областях ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +19+23 градуса.

В Крыму ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +22+24 градуса.

Фото: Погода 10 сентября