Похолодание временное. Метеоролог предупредила о волне африканского тепла в сентябре: снова до +36 градусов
Летняя жара в сентябре (Фото:김 대정 / pexels)
Начиная с последнего дня августа и в первые дни сентября в Украине будут господствовать холодные воздушные массы. На смену которым вновь придет жара.
Метеоролог Наталья Голеня, в интервью для NV, предупредила о том, что не нужно расстраиваться из-за похолодания в начале осени, оно будет временным. По словам специалиста, сентябрь планирует быть теплым до своей последней декады, тогда же закончится метеорологическое лето.
«Может быть еще одна волна тепла на территории Украины — с 5 сентября температура снова будет повышаться. Опять может прийти воздух африканского происхождения с юго-запада. Таким образом, мы можем снова в большинстве областей выйти на +30, а юг и восток даже на +34…+36 градусов. Это будет 5−7 сентября. Уверенности в этом лишь 60%. В дальнейшем снова колебания температуры.
В целом прогнозируем, что температура в сентябре будет на 1−2 градуса выше, чем средние многолетние значения. Сентябрь ожидается преимущественно теплый, но все равно будут волны. Скорее всего, на характерную для сентября погоду мы будем выходить где-то уже на последнюю декаду.
Это не значит, что до того постоянно будет тепло, будем иметь колебания погоды, связанные с тем, что воздушная масса будет меняться. Южные потоки и юго-восточные будут меняться на северо-западные, будут поступать холодные атмосферные фронты. Поэтому не исключены дожди с грозами, ведь изменение тропической воздушной массы на умеренную и прохладную вызывает такие летние явления, как грозы, град, шквалы.
Лето продлится, пока средняя суточная температура составит +15 градусов и выше. Метеорологическая осень начнется тогда, когда этот показатель будет ниже отметки +15 градусов в течение 6-ти суток. Вот тогда и закончится лето. По средним многолетним расчетам, это будет в 20-х числах сентября."